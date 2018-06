Barry Trotz serait le prochain entraîneur-chef des Islanders

Après avoir mené les Capitals de Washington à la conquête de la Coupe Stanley, l’entraîneur-chef Barry Trotz pourrait se retrouver derrière le banc des Islanders de New York.

Une offre pour une entente d'une durée de quatre ans et d'une valeur de 20 millions de dollars serait sur la table, selon le réseau Sportsnet.

Lundi après-midi, Trotz avait annoncé sa démission des Capitals.

«Après mûres réflexions et consultation avec les membres de ma famille, j’annonce officiellement mon départ, avait déclaré le principal intéressé, par voie de communiqué. Quand je suis arrivé à Washington il y a quatre ans, j’avais un objectif et c’était de procurer la coupe Stanley à la capitale des États-Unis. Nous avons réalisé un parcours incroyable cette année, nos joueurs et le personnel de l’organisation ont permis d’atteindre le but visé. [...] Je souhaite dire merci aux gars et aux employés pour leur travail acharné au quotidien.»

Les Islanders, qui comptent maintenant sur Lou Lamoriello au poste de président, sont à la recherche d’un entraîneur-chef depuis le congédiement de Doug Weight au début du mois de juin.