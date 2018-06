Alouettes : une chance de faire bonne impression

Avec les défaites qui s’accumulent depuis l’an dernier, les Alouettes n’ont pas donné beaucoup d’occasions à leurs partisans de se réjouir durant un match à domicile. Ils auront la chance de renverser la vapeur, ce jeudi soir, alors qu’ils accueillent les Blue Bombers de Winnipeg au Stade Percival-Molson.

En plus de signer une première victoire en 2018, les hommes de Mike Sherman pourraient mettre fin à une séquence désastreuse de 14 défaites consécutives incluant les matchs préparatoires de cette saison. La dernière victoire des Alouettes remonte au 11 août dernier contre Toronto.

«On ressent une certaine pression sur nos épaules, a indiqué le porteur de ballon Tyrell Sutton. Par contre, on a encore faim de victoire. On a hâte de pouvoir en donner une à la ville et à nos partisans».

«Durant cette série noire, on a adopté une philosophie d’un jeu à la fois et d’un match à la fois. Cette semaine, on a Winnipeg devant nous et c’est tout ce qui compte.»

L’entraîneur Mike Sherman est loin de peser sur le bouton de panique alors qu’il a encaissé sa première défaite dans la LCF la semaine dernière.

«C’était seulement un des 18 matchs à notre calendrier, a-t-il souligné. Il y a encore un long chemin à parcourir et on doit devenir meilleurs au quotidien. Ce n’est pas un sprint, mais un marathon.»

Un jeune quart chez l’ennemi

Les Alouettes affronteront un quart sur lequel ils ont peu d’information en Chris Streveler. Ce dernier est le premier quart depuis Anthony Calvillo à devenir partant dans la LCF dès sa sortie des rangs universitaires américains.

À son premier départ en carrière, il a amassé 178 verges et trois touchés dans un revers contre Edmonton.

«Nous savons qui il est, a analysé Sherman. Il est très rapide et on devra trouver une façon de le garder dans sa pochette protectrice. Lors de son premier match, il a aussi prouvé qu’il pouvait lancer le ballon.»

Encore l’attaque

À Vancouver, l’attaque des Alouettes a démontré de belles choses en produisant dix points pendant les 15 premières minutes du match. Toutefois, elle a retrouvé ses mauvaises habitudes des dernières années pendant les trois derniers quarts. Les punitions ont mis du plomb dans l’aile du quart Drew Willy et de son unité.

«On doit avoir plus de constance pendant nos séquences sur le terrain et éviter les punitions stupides, a analysé Sutton. On a eu une bonne première série contre les Lions, et après, ce fut des montagnes russes.»

Le nerf de la guerre dans la LCF, c’est l’attaque. Si celle des Alouettes n’est pas en mesure d’obtenir une meilleure production, la saison pourrait être encore très longue.

John Bowman devrait rater le match contre Winnipeg alors qu’il est ennuyé par une blessure à une cheville. Par contre, Chip Cox devrait être en uniforme pour la première fois de la saison.

Les retrouvailles de Jamaal Werterman

Ce sera une soirée spéciale pour l’ailier défensif Jamaal Westerman alors qu’il affrontera son ancienne équipe.

Westerman a porté les couleurs des Blue Bombers de Winnipeg pendant trois saisons. Il a connu passablement de succès en obtenant un total de 32 sacs.

Puis, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes en février dernier, il a décidé de venir rejoindre son frère Jabar avec les Alouettes en signant un pacte de deux saisons.

«Ce sera une partie comme une autre, a souligné Westerman. Je respecte les Blue Bombers et tout ce qu’ils font. J’ai joué avec la majorité des joueurs de l’autre côté et j’ai un immense respect pour eux».

«Je vais tenter de ne pas mettre un caractère trop émotif à cette partie. En même temps, je serai très excité parce que ce sera mon premier duel à Montréal. Je veux laisser une bonne impression.»

Un gros client

Westerman aura fort à faire pour avoir un impact sur la partie. Il est assuré d’avoir l’excellent joueur de ligne offensive Stanley Bryant dans le visage pendant une bonne partie de la soirée. On pourrait assister à une confrontation de haut niveau.

«Je ne pense pas que l’un ou l’autre sera avantagé. On s’est affrontés souvent à l’entraînement quand j’étais avec les Bombers. Ce que je sais, il le sait et vice versa, a indiqué l’ailier défensif au sujet du colosse de 6 pieds 5 pouces et 311 lb. Je sais qu’il va travailler aussi fort que moi».

«À la fin de la journée, le plus important, c’est la victoire qui compte.»