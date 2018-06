P.K. Subban sur la couverture de «NHL19»

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban sera sur la couverture de «NHL19».

Le tout a été dévoilé mercredi soir, à Las Vegas, lors de la remise des trophées de la Ligue nationale de hockey­.

Subban était en nomination pour les trophées Norris et King Clancy, mais n'en a pas remporté.

L'an dernier, le capitaine des OIlers d'Edmonton, Connor McDavid, était sur la couverture de «NHL18».

The face of #NHL19. Welcome to the fam @PKSubban1! pic.twitter.com/2NwxWpLWZm