Phil Mickelson présente ses excuses

Phil Mickelson a présenté ses excuses dans un message envoyé à plusieurs médias dont NBC, mercredi, pour avoir frappé une balle en mouvement lors de la troisième ronde de l’Omnium de golf des États-Unis, samedi dernier.

Les images ont fait le tour du monde : Mickelson, découragé et frustré, accourt vers sa balle avant qu’elle ne s’arrête après un mauvais coup roulé au 13e trou de Shinnecock Hills pour la frapper à nouveau.

«J’aurais dû le faire avant, mais il m’a fallu quelques jours pour me calmer, a déclaré la vedette américaine par voie de communiqué. Ma colère et ma frustration ont eu le dessus la fin de semaine dernière. J’ai honte et je suis déçu de mes gestes. Ce n’était pas ma meilleure et je suis désolé.»

"At that time I didn't feel like going back-and-forth and hitting the same shot over. I took the two-shot penalty and moved on... I don't mean any disrespect."



