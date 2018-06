Les Athletics s’amusent contre les Padres

Les Athletics d’Oakland ont vaincu les Padres à coups de circuits, l’emportant au compte de 12-4, mercredi à San Diego.

Dès la deuxième manche, Franklin Barreto a ouvert le bal avec une frappe de trois points. Il s’agissait de son premier circuit de la saison. Josh Phegley a également cogné sa première longue balle de l’année avant la fin de l’engagement.

Mark Canha, Matt Olson et Jed Lowrie ont aussi expédié des tirs dans les gradins pour les visiteurs.

Le lanceur Frankie Montas (4-1) n’a donné qu’un point, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers pour mériter la victoire.

Effectuant un retour au jeu après une blessure, Joey Lucchesi (3-3) n’a évolué qu’une manche et deux tiers sur la butte, permettant quatre points, quatre frappes en lieu sûr et deux passes gratuites.

Christian Villanueva a réussi son 16e circuit de la saison en neuvième, dans une cause perdante.

Les A’s ont ainsi remporté un quatrième match de suite, tandis que les favoris locaux se sont inclinés dans une quatrième partie consécutive.