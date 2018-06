Kyle Fisher enfin sur le terrain avec ses coéquipiers de l'Impact

Alors que la Coupe du monde de soccer bat son plein en Russie, les joueurs de l’Impact de Montréal rechargent leurs batteries.

En plein cœur d’une longue pause, le club se ragaillardit.

«On peut rester un peu en famille et profiter de la Coupe du monde, bien que ça tombe en même temps que les entraînements, a déclaré le défenseur français Rudy Camacho, mercredi à l’entraînement au Centre Nutrilait. On a une bonne ambiance, ça fait du bien. On a gagné deux matchs sur les trois derniers, on va avoir eu 10 jours pour préparer le match contre l’Orlando City SC (samedi).»

Cette pause est aussi salutaire pour les employés de l’infirmerie, qui peuvent enfin souffler un peu. Michael Petrasso est de retour après une absence de plus de deux semaines. Victor Cabrera a recommencé à s’entraîner, lui qui se remet d’une blessure à un mollet depuis plus d’un mois, et Kyle Fisher a enfin retrouvé ses coéquipiers; une opération au tibia le tient à l’écart depuis l’an dernier.

«Je ne l’ai croisé qu’en soins ou en salle de musculation avant, a souligné Camacho, qui en est à sa première campagne à Montréal. Je suis content pour lui. C’est bon pour le groupe que tout le monde revienne.»

Fisher ne sera pas de retour au jeu officiellement avant encore quelques semaines. Quant à Cabrera, son retour devra attendre au 30 juin, puisqu’il est sur la liste des blessés pour encore un match, soit celui de samedi à Orlando.

Pendant que l’Impact se repose, l’Orlando City SC allait disputer mercredi soir un match de la Coupe U.S. Open contre le D.C. United à Washington.