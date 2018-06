Giancarlo Stanton complète la remontée des Yankees

Avec un compte d’aucune balle et deux prises et deux retraits, Giancarlo Stanton a expédié un tir de Ryan Cook par-dessus la clôture pour compléter en beauté la remontée des Yankees, mercredi soir à New York, alors qu’ils ont vaincu les Mariners de Seattle par la marque de 7-5.

La troupe d’Aaron Boone tirait de l’arrière 5-0 après quatre manches et demie, mais l’attaque des Bombardiers du Bronx s’est mise en marche.

Le partant des Mariners Felix Hernandez a joué de malchance en cinquième en accordant deux points, dont un seul était mérité. Les Yankees n’ont pas marqué en sixième, mais ils ont touché la plaque une fois en septième et deux fois en huitième et neuvième pour se sauver avec la victoire.

Gary Sanchez a créé l’égalité en huitième aux dépens d’Alex Colome, récemment acquis des Rays de Tampa Bay. Cook (1-1) a encaissé la défaite après avoir effectué un lancer au goût de Stanton.

Aroldis Chapman (3-0) a enregistré la victoire, lui qui a retiré les trois frappeurs qu’il a affrontés en neuvième.