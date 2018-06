Gabriela Dabrowski vaincue d’entrée de jeu

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire taïwanaise Latisha Chan ont subi une défaite de 6-4, 3-6 et 10-5 aux mains de la Chinoise Zhaoxuan Yang et de Hao-Ching Chan, également de Taïpei, mercredi, dans un match de premier tour en double au tournoi de Birmingham, en Angleterre.

Les troisièmes têtes de série de la compétition ont plié bagage après une bataille de 1 h 21 min.

Dabrowski, 12e au monde de la spécialité, et Chan ont commis six doubles fautes, comparativement à trois pour leurs rivales. Chaque duo a réalisé deux bris. Malgré leur échec, l’Ontarienne et sa coéquipière asiatique ont dominé 69-64 au chapitre des points gagnés.