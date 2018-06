Dwight Howard prendrait le chemin de Brooklyn

Les Hornets de Charlotte échangeraientt prochainement le vétéran Dwight Howard aux Nets de Brooklyn en retour de Timofey Mozgov, de deux choix de deuxième tour au repêchage et d’une somme d’argent.

C’est ce qu’a indiqué mercredi le compte Twitter du réseau ESPN.

Le vétéran de 32 ans en sera ainsi à une quatrième équipe en autant de saisons, lui qui a évolué avec les Rockets de Houston, les Hawks d’Atlanta et les Hornets depuis 2015. Lors de la plus récente campagne, il a totalisé en moyenne par rencontre 16,6 points et 12,5 rebonds.

Ayant aussi joué avec le Magic d’Orlando et les Lakers de Los Angeles, Howard a été invité huit fois au match des étoiles de la NBA, tout en étant choisi le joueur défensif de l’année à trois occasions. Son contrat venant à échéance l’an prochain lui rapportera 23,8 millions $ en 2018-2019.

Pour sa part, Mozgov a inscrit 4,2 points en moyenne par sortie l’année dernière.