Une cinquième manche fatale pour les Mariners

Miguel Andujar et Aaron Hicks ont chacun claqué des circuits de deux points en cinquième manche et les Yankees ont défait les Mariners de Seattle par la marque de 7-2, mardi à New York.

Giancarlo Stanton et Gleyber Torres ont eux aussi frappé la longue balle dans la victoire, des circuits en solo en première et en huitième manche respectivement.

Aaron Judge a produit l’autre point des Bombardier du Bronx en poussant Andujar au marbre à l’aide d’un simple en septième manche.

Mitch Haniger, sur une flèche au troisième but en première manche, et Nelson Cruz, sur un claque en solo en septième, ont été responsables des seuls points des visiteurs.

Domingo German (2-4) a été crédité de la victoire. En sept manches, il n’a permis que deux points (un mérité) et le même nombre de coups sûrs. Il a aussi passé neuf joueurs dans la mitaine.

Son vis-à-vis, Marco Gonzales (7-4), a concédé six points et huit frappes en lieu sûr en six manches et un tiers.