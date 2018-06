Seydou Junior Haidara libéré par les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé avoir libéré le Québécois Seydou Junior Haidara, mardi.

Le recevoir éloigné de 29 ans a terminé la saison 2016 dans l’uniforme des Alouettes avant de disputer les 16 matchs de l’équipe lors de la dernière campagne. Ancien du Rouge et Or de l’Université Laval, il a aussi porté les couleurs des Lions de la Colombie-Britannique, des Roughriders de la Sakatchewan et des Blue Bombers de Winnipeg, dans la Ligue canadienne de football.

Les Alouettes ont également libéré le quart-arrière Antonio Pipkin et le demi offensif Amir Carlisle.

Après avoir perdu leur premier match de la saison par le pointage de 22-10 contre les Lions samedi dernier, la formation montréalaise reçoit les Blue Bombers, ce vendredi, au Stade Percival-Molson.