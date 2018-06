Roger Federer sans souci à Halle

Sans problème: le tout nouveau no 1 mondial Roger Federer s'est logiquement imposé mardi face au Slovène Aljaz Bedene en deux sets 6-3, 6-4 au premier tour du tournoi de Halle.

Il n'y avait pas tellement de suspense, à part peut-être de savoir comment allait réagir Federer pour son premier match dans la peau d'un tout frais no 1 mondial. Mais le Suisse, qui a ravi le trône à son éternel rival espagnol Rafael Nadal après sa victoire à Stuttgart dimanche, a l'habitude.

Sans aucun signe de nervosité apparent, il s'est imposé en deux sets secs en un peu plus d'une heure de jeu breakant idéalement à 4-4 dans le deuxième set. Sans forcer, le Suisse a donné l'impression de surfer sur son titre à Stuttgart.

«Je me suis senti bien d'emblée. C'est un court plus facile à pratiquer que celui de la semaine dernière à Stuttgart, a confirmé le Bâlois une fois la victoire acquise. Pour un premier tour et sans avoir beaucoup joué sur ce court, c'était bien, je suis très heureux.»

Le Suisse, qui perdra sa place de no 1 mondial s'il ne s'impose pas à Halle cette semaine, affrontera le Français Benoit Paire au deuxième tour.