Mike Clevinger s’occupe des White Sox

Mike Clevinger n’a donné qu’un point et cinq coups sûrs en sept manches et deux tiers pour permettre aux Indians de l’emporter par la marque de 6-3 contre les White Sox de Chicago, mardi à Cleveland.

Clevinger (6-2) a également concédé deux buts sur balles tout en retirant 10 frappeurs sur des prises.

L’artilleur a profité de l’appui de ses coéquipiers, qui ont inscrit quatre points lors de la deuxième manche. Yonder Alonso a inscrit le premier point des siens avec un simple, puis Francisco Lindor a produit deux points. Un mauvais lancer a également permis à Brandon Guyer de toucher la plaque.

L’ancien des Blue Jays de Toronto Edwin Encarnacion a également participé à la fête en poussant Michael Brantley vers le marbre avec un simple lors du septième tour au bâton.

Carlos Rodon (0-2) a donné quatre points, cinq frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches et un tiers.

Yoan Moncada a été à l’origine de deux points pour les visiteurs, qui ont subi un sixième revers de suite.