Les Saguenéens complètent leur personnel hockey

Les Saguenéens de Chicoutimi ont confirmé le retour de Sébastien Dion à titre d’entraîneur adjoint en plus d’annoncer la mise sous contrat de Claude Bouchard comme entraîneur associé pour les trois prochaines années.

Après le départ de Simon Gaudreault, qui a décidé de diriger la Cité étudiante de Roberval la saison prochaine, les Saguenéens avaient comme mission de se trouver un nouvel adjoint. Dion avait été l’entraîneur vidéo des Sags lors de la saison 2016-2017 avant de quitter pour vivre une nouvelle expérience à la barre de la relève des Espoirs Bantam AAA.

«Le retour de Sébastien s’inscrit en plein dans notre philosophie. Nous voulons que les jeunes entraîneurs de la région puissent vivre des expériences riches. Quand tout se fait dans l’ordre des choses, sans brûler de ponts, la porte demeure ouverte», est-il écrit dans le communiqué envoyé en fin d’après-midi.

Dans le cas de Bouchard, il a effectué son grand retour avec l’organisation cette année comme adjoint, poste qu’il avait déjà occupé avec les Sags de 2014 à 2016. L’homme de 50 ans amènera de nouveau une énorme expérience, lui qui a été entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pendant sept ans.

D’autres retours

L’entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, a également confirmé le retour d’Alexandre Carrier à titre d’entraîneur des gardiens de but, de Jean-François Jolin, responsable de la vidéo, et de Gino Roberge et Richard Dessureault, comme coresponsables de la condition physique des joueurs.

De plus, les Saguenéens ont nommé Marc-Antoine Roussel au poste de préparateur mental. Ce dernier a étudié en kinésiologie et psychologie sportive à UQAC.

Les Saguenéens entameront leur saison 2018-2019 au Centre Georges-Vézina le 21 septembre prochain alors que le Drakkar de Baie-Comeau sera le visiteur.