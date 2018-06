Le grand défi de l'AS Blainville contre le Fury d'Ottawa

Dans la mythologie grecque, le petit David vint à bout de Goliath en lui lançant des cailloux avec sa fronde. C’est justement en étant frondeur que l’AS Blainville aura une chance de défaire le Fury d’Ottawa ou à tout le moins d’être comme un caillou dans sa chaussure.

Les deux équipes s’affrontent dès mercredi soir dans une série aller-retour au second tour de qualification du Championnat canadien de soccer et, pour Blainville, c’est déjà une aventure bien improbable.

En effet, le champion de la dernière saison de la Première ligue de soccer du Québec devient le premier club amateur à affronter un adversaire professionnel dans cette coupe canadienne.

Et c’est devant des gradins qui seront certainement combles – près de 2000 spectateurs – que le premier affrontement aura lieu au stade Desjardins de Laval.

Lucides

Lorsque le représentant du «Journal de Montréal» a contacté l’entraîneur-chef blainvillois, Emmanuel Macagno, celui-ci s’est excusé parce qu’il avait besoin d’une minute puisqu’il était au travail. C’est tout dire.

Sans se défiler, il a admis que personne ne rêvait en couleur au sein de son équipe, même si le désir de passer à la prochaine étape est bien présent.

«On est quand même lucides, ils sont professionnels, ils passent leur temps à s’entraîner et ils évoluent à un niveau supérieur. Les joueurs sont sereins et décontractés et on veut profiter du moment.»

Et dans sa lucidité, il sait que la tâche est énorme. « Ça me paraît une grosse commande», avoue-t-il en ajoutant que si ce n’était qu’un match, le discours serait peut-être différent.

«Ce qui rend la chose compliquée, c’est le fait de jouer une série aller-retour. C’est plus facile pour l’équipe supérieure alors qu’au soccer, sur un match tout est possible.»

Pas de crainte

Dans le camp du Fury, on demeure respectueux même si on sait très bien que l’écart risque d’être important entre les deux équipes.

«On sait qu’ils sont les négligés, il n’y a pas vraiment de surprise», a confié le gardien Maxime Crépeau lors d’un entretien téléphonique.

«C’est un match-piège parce qu’ils possèdent du talent et ils vont arriver motivés à bloc. Imaginez la motivation qu’ils ont, il ne faut pas tomber dans le panneau.»

Il faut se demander si Ottawa, qui a joué le week-end dernier et qui rejouera en fin de semaine, fera appel à ses principales armes ou à son équipe B. Il n’en demeure pas moins que Blainville jouera sans pression et pourra tout donner.

«Ils n’ont rien à perdre, ils ont de l’énergie et il faut se méfier, prévient Crépeau. Mais d’un autre côté, il ne faut pas avoir peur. On les respecte, mais on ne les craint pas du tout.»

Sur la carte

Quant à Emmanuel Macagno, il ne nie pas que le Fury soit supérieur à sa formation, mais il entretient des doutes.

«La question est de savoir à quel point elle nous est supérieure, parce qu’on n’a pas de point de repère.»

«Ils ne nous contactent pas, on ne joue jamais de matchs contre eux, ils ne s’intéressent pas à nous. Si on peut les bousculer un peu, pourquoi pas.»

Au moins, on peut dire que ce passage en Championnat canadien aura des retombées positives pour l’AS Blainville.

«Ça met le club sur la carte et maintenant on nous connaît en dehors du Québec», opine le président du club, Sylvain Pereira.ENCADRÉ

Toucher au rêve

Quand on pratique un sport, au niveau professionnel ou amateur, on entretient des rêves. Les joueurs de l’AS Blainville ne sont pas différents.

«Quand on est jeune et qu’on fait du soccer, on a tous envie de devenir des professionnels. Pour certains c’est possible et pour la majorité ça ne l’est pas», rappelle l’entraîneur Emmanuel Macagno.

«C’est un petit cadeau pour les joueurs de pouvoir affronter des joueurs professionnels.»

S’il dit ça, c’est que ses joueurs sont soit aux études, soit sur le marché du travail. Ils s’entraînent les soirs de semaine et jouent le week-end.

Tourbillon

Depuis que ses hommes ont triomphé des Blue Devils d’Oakville au premier tour qualificatif, Emmanuel Macagno admet que les choses se sont activées autour de son équipe.

«C’est surtout le niveau d’organisation autour de nous et le fait qu’on a l’intérêt des médias, ce qui n’arrive pas autrement.»

Il faut dire qu’il y a quand même une certaine expérience au sein de son groupe. On retrouve notamment Pierre-Rudolph Mayard, alias Papouche, qui a bourlingué en seconde division, évoluant pour l’Impact de 2009 à 2011 et avec le Fury, il y a quatre ans. Et il n’est pas le seul.

«On a vraiment deux types de joueurs, explique Macagno. On a des joueurs à l’image de Papouche qui ont une expérience de haut niveau notamment avec des championnats canadiens universitaires.»

«Il y a quand même des joueurs dans le groupe qui ont connu ça et des joueurs qui ont connu l’Académie de l’Impact. Mais on a aussi des joueurs sans expérience.»

Changement de rythme

Si on retourne du côté des professionnels, le Fury vient de subir deux défaites après n’avoir accordé aucun but en six rencontres (4-0-2) au mois de mai.

«On veut changer le rythme avec ce match contre Blainville», a convenu Maxime Crépeau.

Bon joueur, le gardien de l’Impact qui est en prêt à Ottawa a tenu à lancer des fleurs à ses adversaires.

«J’ai vu une bonne heure du premier match contre Oakville, je connais plusieurs joueurs pour avoir joué avec ou contre eux. Je connais le style et la manière dont ils vont se présenter.»

«C’est une équipe qui aime jouer et qui presse quand même haut et qui aime toucher à certains ballons.»

Mais il ne faut pas se leurrer, la mission sera extrêmement difficile pour Blainville.