Le combat Pascal-Bossé reporté?

Le combat de boxe prévu le 29 juin à la Place Bell de Laval entre Jean Pascal et Steve Bossé pourrait être reporté, selon ce qu’a rapporté Nancy Audet pour la chaîne TVA Sports, mardi.

Pascal et Bossé pourraient plutôt s’affronter au mois de juillet.

Plusieurs sources me disent que le gala du 29 juin mettant en vedettes Jean Pascal et Steve Bossé pourrait être reporté. On me dit que ça pourrait avoir lieu en juillet. #boxe