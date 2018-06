Le CH doit être prudent avec Stastny et Bozak

Publié aujourd'hui à 07h23

Mis à jouraujourd'hui à 07h31

Les Canadiens de Montréal doivent mettre la main sur un joueur de centre de premier plan.

La façon évidente, c’est de combler cet énorme besoin via le marché des joueurs autonomes. Il n’y a aucun doute que John Tavares serait le joueur rêvé pour la formation montréalaise. Il coûterait cher, mais il en vaudrait la peine

Si Tavares n’aboutit pas à Montréal, plusieurs souhaitent que Marc Bergevin se tourne vers Paul Stastny ou encore Tyler Bozak pour remplir le rôle de joueur de centre numéro un de l’équipe.

Cependant, j’ai mes réserves concernant ces deux joueurs. Oui, un joueur de centre, mais pas à n’importe quel prix.

Stastny a ralenti

Stastny a connu ses meilleures saisons au début de sa carrière avec l’Avalanche du Colorado. Il avait d’ailleurs été finaliste au trophée Calder en 2007. Puis en 2009-10, Stastny avait terminé dans le top 20 des meilleurs pointeurs de la LNH.

Lorsqu’il s’est amené avec les Blues de St. Louis, Stastny a été payé comme un joueur de centre numéro un (7 millions $ par année), mais ses statistiques n’ont pas été à la hauteur des attentes. Imaginez, en quatre saisons à St. Louis, il n’a jamais été en mesure de marquer 20 buts et il n’a jamais été capable de connaître une saison de 50 points.

Et là, il a eu un regain d’énergie avec les Jets de Winnipeg lors des séries éliminatoires et sa valeur est à la hausse. Il ne faut pas oublier qu’avec les Jets, il jouait derrière Mark Scheifele.

Stastny est maintenant âgé de 32 ans et je crois que ses meilleures années sont derrière lui. À mon humble avis, lui donner une entente à long terme serait une erreur. Il faut le payer en fonction de ce qu’il vaudra dans l’avenir et non en raison de son passé.

Une entente de deux ans d’une valeur de 10 ou 12 millions de dollars serait logique, juste et rationnelle.

Dans le meilleur des mondes, Stastny pourrait aider les Canadiens, mais dans un rôle de second. On pourrait faire appel à ses services sur le deuxième trio, sur la deuxième vague en avantage numérique ou encore en désavantage numérique. Il a aussi démontré son utilité sur les mises en jeu (53,9% en carrière).

Bref, Stastny est fiable, mais il n’est plus un joueur de pointe.

Bozak, un joueur défensif

Tyler Bozak est âgé aussi de 32 ans. Lors des cinq dernières saisons avec les Maple Leafs de Toronto, il a empoché annuellement 5,25 millions $.

Selon moi, Bozak est encore moins offensif que Paul Stastny. Au cours de sa carrière, il a connu une seule saison de 20 buts (23 buts en 2014-15) et une seule saison de 50 points (55 points en 2016-17).

Lors des deux dernières années, il jouait derrière Auston Matthews et Nazem Kadri. C’était un rôle parfait pour lui et il a aidé la cause des Maple Leafs.

Cependant, avant l’arrivée de Matthews, il a eu l’occasion de devenir le premier joueur de centre de l’équipe, mais il n’y est jamais parvenu.

À mes yeux, Bozak pourrait aider les Canadiens dans un rôle défensif et sur les mises en jeu. Cependant, je crois que Phillip Danault peut très bien jouer ce rôle et à un prix beaucoup plus raisonnable.

Ne pas répéter les erreurs des autres

Ce serait facile de donner 7 millions $ par saison pendant sept ans à Paul Stastny ou encore un contrat de cinq ans évalué à 25 millions $ à Tyler Bozak.

Oui, les Canadiens mettraient la main sur un joueur de centre, mais j’ai l’impression que la haute direction pourrait regretter ce genre de décision.

Au cours des dernières saisons, certaines équipes semblaient désespérées à l’ouverture du marché des joueurs autonomes et elles ont donné trop d’argent à des joueurs qui n’en valaient pas autant.

En 2016, souvenez-vous de Loui Eriksson (6 ans / 36 millions $ avec les Canucks), Andrew Ladd (7 ans / 38,5 millions $ avec les Islanders) ou encore Milan Lucic (7 ans / 42 millions $ avec les Oilers). Et là, deux ans plus tard, il est déjà question de racheter le contrat de ces joueurs.

J’aimerais mieux économiser cet argent et attendre le bon joueur avant d’ouvrir toute grande la porte du coffre-fort des Canadiens de Montréal.

Je le ferais pour John Tavares parce que c’est un joueur d’exception.