La valeur de Donaldson et de Harper est à la baisse

Publié aujourd'hui à 14h15

Mis à jouraujourd'hui à 14h19

Un texte de Rodger Brulotte

Les joueurs Josh Donaldson, des Blue Jays et Bryce Harper, des Nationals, seront des joueurs autonomes à la fin de la saison 2018.

Avant le début la saison, ce duo, avec Manny Machado des Orioles, alimentait beaucoup les conversations au sujet des futurs joueurs autonomes.

Commençons avec Manny Machado. Afin d’augmenter sa valeur financière, il a laissé sous-entendre qu’il aimerait évoluer à l’arrêt-court. Le pari du jeune cogneur porte fruit : jusqu’à présent, il domine les joueurs de la Ligue américaine à cette position pour les circuits et les points produits.

Le cas de Josh Donaldson se résume en un mot : blessures. L’an dernier, il a claqué 33 coups de circuits, sauf qu il n’a participé qu’à 113 parties, lui qui joue en moyenne 150 matchs par saison. Cette année, le syndrome des blessures le pourchasse encore une fois. Il n’a disputé que 33 matchs.

Sa valeur sur le marché des joueurs autonomes peut être justifiée par son rendement lorsqu’il est en santé. Le problème, c’est que lors des deux dernières saisons, son nom s’est retrouvé trop souvent sur la liste des joueurs blessés. Certaines équipes pourront lui offrir un contrat, mais il doit oublier la possibilité de signer une entente de plusieurs années.

Bryce Harper est normalement capable d’être «le visage d’une franchise», un joueur qui peut mener son équipe en Série mondiale. Dans le monde du baseball, on entend souvent parler de l’intérêt des Yankees à son endroit. Le soleil a fait son retour, dernièrement, sauf qu’il ne brille pas pour le joueur des Nationals.

Les deux premiers mois de la saison d’Harper ont été exceptionnels. En avril, il a claqué huit coups de circuits et il a fait marquer 17 points. En mai il a frappé 10 coups de circuits jumelés à 21 points produits.

Mais sa production en juin, jusqu’ici, est alarmante. Sa pire fiche en carrière, sur un mois, est sans aucun doute celle de juin 2018. Avant le match d’hier (lundi), il avait un total de trois points produits pour un seul coup de circuit et une moyenne au bâton de .135.

Si Bryce Harper avait un indice boursier, pour un rendement à long terme, il se retrouverait sans doute dans la catégorie «à haut risque».

Les Jays sont-ils vendeurs?

Un directeur-général, à ce stade-ci du calendrier, analyse les chances de sa formation de participer aux séries d’après-saison.

Chez les Jays, l’équipe doit d’abord se retrouver avec une fiche supérieure à .500 à la pause du Match des étoiles avant de penser aux séries.

Alors quelle direction prendra Ross Atkins?

Il y a les cas de Josh Donaldson et du lanceur J.A. Happ. Cette année, la valeur de Donaldson est comparable à celle de Jose Bautista l’an dernier. Afin d’avoir un meilleur joueur en retour de Donaldson, le directeur-général sera obligé d’attendre le plus longtemps possible. Pour Happ, c’est complètement l’inverse. Plus Atkins l’échangera rapidement, plus la qualité des joueurs qu’il obtiendra en retour sera meilleure.

Le premier juillet au Québec, c’est la date des déménagements résidentiels. Le directeur-général des Jays devrait s’inspirer des Québécois, mais à titre de vendeur!