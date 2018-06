Jose Altuve domine le vote

Le joueur de deuxième but des Astros de Houston Jose Altuve a obtenu le plus grand nombre de votes jusqu’ici au scrutin visant à déterminer les partants de la Ligue américaine au prochain match des étoiles du baseball majeur.

Altuve a obtenu 1 572 101 voix et devrait logiquement amorcer la classique prévue le 17 juillet à Washington. À sa position, son plus proche poursuivant est Gleyber Torres (534 758), des Yankees de New York.

Au premier coussin, Jose Abreu (636 666), des White Sox de Chicago, est en tête. Le porte-couleurs des Indians de Cleveland Jose Ramirez (893 530) est le plus populaire au troisième but, tandis qu’à l’arrêt-court, Manny Machado (671 133), des Orioles de Baltimore, domine. Chez les receveurs, le représentant des Rays de Tampa Bay Wilson Ramos est au sommet avec 678 159 votes.

Le trio des meneurs au champ extérieur est composé de Mookie Betts (1 568 417), Mike Trout (1 323 292) et Aaron Judge (1 061 370), respectivement des Red Sox de Boston, des Angels de Los Angeles et des Yankees.

Par ailleurs, aucun joueur des Blue Jays de Toronto ne figure dans le top 5 au champ intérieur, ni dans le top 15 parmi les voltigeurs. Le public peut se prononcer en ligne d’ici le 5 juillet.