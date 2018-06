Eugenie Bouchard s’incline en double à Birmingham

La Québécoise Eugenie Bouchard s’est inclinée en double avec sa partenaire slovaque Dominika Cibulkova en trois manches de 2-6, 6-2 et 10-8 devant l’Américaine Vania King et la Slovène Katarina Srebotnik, au premier tour du tournoi de Birmingham, mardi.

Largement favorites, King et Srebotnik, respectivement 53e et 29e au classement de la WTA en double, ont eu besoin du super bris pour passer au deuxième tour. Le duo a remporté un point de plus autant au service qu’en retour, lors de ce bris d’égalité.

Les deux tandems ont obtenu quatre bris dans la rencontre. Bouchard (131e en double) et Cibulkova (473e) ont par ailleurs sauvé six balles de bris, contre trois pour les gagnantes.

La paire perdante n’a remporté que 51 % des échanges entamés avec son premier service.

Bouchard n’est pas parvenue à se qualifier pour le tournoi principal de l’événement en simple, s’inclinant au troisième tour des qualifications devant l’Américaine Jennifer Brady.