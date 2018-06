Deux ans de plus pour Matt Benning

Les Oilers d’Edmonton ont accordé mardi une prolongation de contrat de deux ans au défenseur Matt Benning.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été précisées.

Choix de sixième tour, le 175e au total, des Bruins de Boston en 2012, Benning a disputé sa deuxième campagne avec les Oilers en 2017-2018. Il a obtenu six buts et 15 mentions d’aide pour 21 points en 73 rencontres, tout en affichant un différentiel de +5 et en écopant de 49 minutes de punition. La saison précédente, il avait inscrit 15 points en 62 matchs.

Le natif d’Edmonton avait accepté un pacte de deux ans et de 2,15 millions $ le 27 août 2016. Il aurait pu devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet.