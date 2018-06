Denis Shapovalov et Daniel Nestor sans réponse contre les deuxièmes favoris

Les Canadiens Denis Shapovalov et Daniel Nestor ont encaissé une défaite de 6-3 et 7-5 contre le Finlandais Henri Kontinen et l’Australien John Peers, mardi, dans un match de premier tour en double au tournoi de Queen’s, en Angleterre.

Kontinen et Peers ont triomphé en 56 minutes grâce à trois bris réalisés en huit chances de saisir le service adverse. Les deuxièmes têtes de série de la compétition ont dominé 65-42 au chapitre des points gagnés.

Pour Shapovalov, il s’agit d’une semaine décevante, car il s’était incliné d’entrée de jeu la veille devant le Luxembourgeois Gilles Muller au premier tour en simple.