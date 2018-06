«C’est dur de voir Max partir» - Clayton Keller

Le jeune attaquant des Coyotes de l'Arizona Clayton Keller est en nomination pour le trophée Calder remis à la recrue par excellence et il affirme déjà s’ennuyer de Max Domi.

Keller a vécu chez Domi pendant trois semaines au dernier camp d’entraînement et les deux ont rapidement tissé des liens.

«C’est dur de voir Max partir. Il était mon meilleur ami dans l’équipe et m’a tout de suite pris sous son aile. Max est l’un des meilleurs coéquipiers que j’aie connu dans ma vie. Il est très impliqué dans la communauté et il n’y a rien de négatif à dire sur lui. Il développe de plus en plus son leadership et a beaucoup aidé les nombreux jeunes en Arizona», a-t-il louangé.

Même si Domi n’a inscrit que 18 buts au total à ses deux dernières saisons, Keller l’imagine réellement éclore à Montréal.

«Tout le monde connaît des passages à vide. Ce n’est pas comme s’il n’était pas motivé. Il travaille sans arrêt sur son lancer et sur plein de détails. Je ne suis pas inquiet pour lui. Je sais qu’il connaîtra du succès cette saison.»