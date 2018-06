Artemi Panarin sur le marché?

Malgré une première saison couronnée de succès à Columbus, l’attaquant russe Artemi Panarin ne serait pas certain de vouloir prolonger son séjour avec les Blue Jackets pendant encore plusieurs années.

Selon ce que rapporte le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman, l’ailier de 26 ans aurait mentionné à ses patrons qu’il n’était pas prêt à discuter d’une prolongation de contrat à ce moment-ci.

Les Blue Jackets auraient donc décidé de sonder le marché à son sujet, selon Friedman.

There is word today that Artemi Panarin has told CLB that he is not ready to consider an extension “at this time.” (UFA July 2019.) As a result, the Blue Jackets are testing the market for him.