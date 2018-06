Une meilleure connaissance de la ligue

L’Impact de Montréal atteindra la mi-saison lors de sa visite à Orlando, samedi, et de ce fait, le personnel d’entraîneurs commence à bien trouver ses repères dans un championnat qui lui était inconnu il y a à peine six mois.

Après la Nouvelle-Angleterre il y a quelques semaines, Orlando deviendra la deuxième équipe que Rémi Garde et ses acolytes affronteront pour une seconde fois et c’est important.

«On n’est jamais mieux servi que par soi-même, même si j’aime bien m’appuyer sur tout le monde», a expliqué Garde, qui peut compter sur son adjoint Wilfried Nancy.

«Wilfried connaît bien cette ligue depuis longtemps. Quand on est à l’intérieur, on se rend mieux compte des choses.»

Comme en Angleterre

Garde, qui parle rarement de son passage dans le championnat anglais, a tracé un parallèle avec cette expérience et son arrivée en Major League Soccer (MLS).

«J’ai eu la même impression en Angleterre lors de mon passage à Aston Villa. Malgré le fait que je commentais les matchs, j’ai eu pas mal de découvertes concrètes en arrivant à l’entraînement et lors des matchs.

«Sur le banc de touche, on voit des choses différentes qui sont, même des tribunes, parfois difficiles à cerner.»

L’entraîneur-chef le dit sans détour, commencer à revoir les mêmes équipes l’aide grandement dans son processus décisionnel.

«D’avoir ces 15 [NDLR : 16] matchs de MLS derrière, bien sûr que c’est important dans les décisions que je peux prendre.»

Bien préparés

Daniel Lovitz a mis l’accent sur le fait que le groupe d’entraîneurs était très bien préparé, ce qui facilite énormément les choses.

«Même quand tu as un personnel peu porté sur les détails, quand tu vois une équipe, tu as ensuite une meilleure idée de ce qui se passe.

«Notre personnel d’entraîneurs est très bien préparé, ils font leurs devoirs et nous savions qu’il y aurait une courbe d’apprentissage. En revoyant des équipes pour la deuxième fois, il y a un certain niveau de confort parce qu’ils savent mieux à quoi s’attendre.»

Un repos qui a fait beaucoup de bien

Pour une rare fois, les joueurs de l’Impact ont pu profiter d’une longue fin de semaine de trois jours.

«On est tous différents et je ne sais pas comment les joueurs ont profité cette petite coupure, mais c’est vrai que parfois ça fait du bien de s’oxygéner et de sortir un peu l’esprit du quotidien», a mentionné Rémi Garde.

Et effectivement, ses joueurs ont senti que cette pause était essentielle à ce stade-ci de la saison.

«C’était nécessaire, ça nous permet de prendre un pas de recul et c’est toujours plus facile quand on le fait à la suite d’une victoire», a avoué Daniel Lovitz.

Samuel Piette a profité de ce répit pour décrocher un peu du foot.

«Il faisait beau, alors je ne me suis pas enfermé en dedans à regarder la télé. J’ai regardé la Suisse contre le Brésil et c’est pas mal le seul match que j’ai vu.

«Ça fait du bien de décrocher et de changer d’air pour se ressourcer. Ça fait du bien physiquement aussi parce qu’on a travaillé fort dans les dernières semaines pour s’en sortir.»