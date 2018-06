Trevor Williams excelle dans la victoire

Le partant Trevor Williams n’a permis qu’un coup sûr pour aider les Pirates à vaincre les Brewers de Milwaukee au compte de 1-0, lundi à Pittsburgh.

Williams (6-4) a œuvré pendant sept manches au monticule, accordant également deux buts sur balles. Il a par ailleurs retiré sept frappeurs sur des prises. Felipe Vazquez a complété le travail en signant un 14e sauvetage cette saison.

Jordy Mercer a été à l’origine du seul point de la rencontre lorsqu’il a poussé son coéquipier Francisco Cervelli vers la plaque à l’aide d’un double.

Jhoulys Chacin (6-2) a bien fait dans la défaite, ne donnant qu’un point, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches et un tiers.

Les visiteurs, qui n’ont cogné que deux coups sûrs, ont ainsi subi une troisième défaite consécutive.