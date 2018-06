Richard Martel devient député de Chicoutimi-Le Fjord

Le candidat conservateur et ancien entraîneur de hockey Richard Martel devient député de la circonscription fédérale de Chicoutimi-Le Fjord qui avait été laissée vacante par le libéral Denis Lemieux.

Un peu plus d’une heure après la fermeture des bureaux de vote, avec plus de la moitié des bureaux de scrutin inclus, M. Martel obtenait plus de 52 % des voix, devant sa plus proche rivale, la libéral Lina Boivin, qui était créditée de 29,2 % des voix.

Le néodémocrate Éric Dubois arrivait troisième avec 8,7 % et la candidate bloquiste, Catherine Bouchard-Tremblay, était en quatrième place avec 6,3 % du vote.

Détenu par le Parti libéral du Canada depuis 2015, Chicoutimi-Le Fjord a auparavant été néodémocrate de 2011 et 2015 et bloquiste de 2004 à 2011.

Le député Denis Lemieux avait annoncé sa démission en novembre dernier, en invoquant des raisons familiales, forçant ainsi le déclenchement d'une élection partielle.