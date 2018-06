Match des étoiles de la MLS: le chandail dévoilé

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé lundi le chandail que porteront les meilleurs joueurs du circuit Garber, qui seront opposés à la Juventus de Turin, le 1er août prochain lors du match des étoiles.

Ayant le blanc comme couleur dominante, le chandail montre le logo de la compagnie Target et est orné de bandes bleu marin et rouges sur les manches. Ses créateurs ont voulu notamment souligner les thématiques centrales de la MLS, soit «l’équipe, le pays et la communauté» (en anglais, «Club, Country, Community»). Sous un angle plus local, la pièce d’équipement met en relief, grâce à quatre lignes, la riche histoire d’Atlanta en termes de transport; cette ville mise sur l’aéroport Hartsfield-Jackson qui est le plus fréquenté au monde.

La rencontre aura lieu au Mercedes-Benz Stadium, domicile de l’Atlanta United FC.

L'an dernier, les meilleurs joueurs de la MLS avaient fait match nul 1-1 face au Real Madrid, avant de perdre en tirs de barrage, 4-2.

Ce sera la première fois que la Juventus affrontera les étoiles de la MLS.