Match des étoiles : les Braves toujours aussi populaires

Le porte-couleurs des Braves d’Atlanta Freddie Freeman est encore le joueur de la Ligue nationale de baseball ayant obtenu le plus de votes au scrutin du match des étoiles dont les résultats ont été mis à jour lundi.

En tête au premier coussin, Freeman a recueilli 1 433 140 voix et devance largement Anthony Rizzo, des Cubs de Chicago, à sa position. Deux de ses coéquipiers, soit Ozzie Albies et Nick Markakis, dominent au deuxième but et au champ extérieur, respectivement. Le premier a récolté 915 736 votes, contre 1 173 653 pour le second.

Les Giants de San Francisco pourraient de leur côté voir deux de leurs hommes se retrouver au sein de la formation partante de la classique. Brandon Crawford est le plus populaire à l’arrêt-court avec 1 120 031 voix, alors que Buster Posey (686 253) occupe le sommet chez les receveurs.

Le groupe de départ de la Nationale serait complété par Nolan Arenado (1 124 563), des Rockies du Colorado au troisième but, ainsi que les voltigeurs Bryce Harper (1 002 696), des Nationals de Washington, et Matt Kemp (925 697), des Dodgers de Los Angeles.

Par ailleurs, les prochains résultats dans l’Américaine seront dévoilés mardi. Le public peut se prononcer en ligne jusqu’au 5 juillet. La partie des étoiles aura lieu le 17 juillet à Washington, au lendemain du traditionnel concours de circuits.