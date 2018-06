Hakan Loob de retour dans le giron des Flames

Les Flames de Calgary ont embauché leur ancien attaquant Hakan Loob à titre de recruteur professionnel en Europe, lundi.

Natif de Visby, en Suède, Loob a soulevé la coupe Stanley dans l’uniforme de l’équipe albertaine en 1989, lorsque les Flames avaient vaincu le Canadien de Montréal en finale. L’homme de 57 ans a évolué à Calgary pendant six campagnes durant la décennie 1980, totalisant 193 buts et 236 mentions d’aide pour 429 points en 450 matchs. Il a notamment touché la cible 50 fois en 1987-1988.

«Nous voulons accroître notre présence en Europe, a admis dans un communiqué le directeur général de l’équipe, Brad Treliving, pour expliquer l’arrivée de l’ex-hockeyeur. Hakan possède un excellent œil pour voir le talent, il connaît le Vieux-Continent et il travaille fort. Ce n’est pas seulement parce qu’il a été un grand joueur des Flames, c’est aussi à cause de ses bons contacts là-bas. Quand il marche dans un vestiaire, il est connu et très respecté.»

Le choix de neuvième tour, le 181e en tout, des Flames en 1980 a par ailleurs été le DG du Farjestads BK de la ligue élite de son pays pendant 11 ans à partir de 1996. Par la suite, il a assumé la présidence avant de se retirer en janvier 2017.

Les Jackets récompensent Alex Broadhurst

Les Blue Jackets de Columbus ont accordé une prolongation de contrat d’un an au joueur de centre Alex Broadhurst, lundi.

L’entente est à deux volets et les clauses financières n’ont pas été précisées.

Broadhurst a effectué ses débuts dans la Ligue nationale de hockey le 3 avril dernier et a été blanchi. Avec le club-école des Jackets, les Monsters de Cleveland, il a totalisé 19 buts et 22 mentions d’aide pour 41 points en 66 rencontres la saison passée.

Choix de septième tour, le 199e en tout, des Blackhawks de Chicago en 2011, l’Américain de 25 ans avait été acquis par Columbus dans une transaction impliquant six joueurs le 30 juin 2015.