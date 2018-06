Evan Gattis et Marcell Ozuna nommés joueurs de la semaine

Le frappeur désigné des Astros de Houston Evan Gattis et le voltigeur des Cardinals de St. Louis Marcell Ozuna ont respectivement été nommés joueurs de la semaine dans les ligues Américaine et Nationale, lundi.

Gattis a produit 15 points en six matchs lors de la semaine qui s’est terminée dimanche, un sommet dans le baseball majeur. Il a notamment connu deux performances de cinq points produits consécutives face aux Athletics d’Oakland, les 12 et 13 juin.

Au total, l’Américain a claqué quatre circuits, deux doubles et marqué six points. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,417. Les Astros ont par ailleurs été invaincus lors de leurs six duels.

De son côté, Ozuna est au cœur d’une séquence de 10 matchs avec au moins un coup sûr. Il en a cogné 10, dont quatre longues balles, en six matchs lors des sept derniers jours.

Le Dominicain de 27 ans a été à l’origine de huit points. Il a conservé une moyenne de ,455. Ozuna montre par ailleurs une excellente moyenne de ,294 depuis le début de la campagne.