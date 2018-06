Brayden Schnur près de l’objectif

Le Canadien Brayden Schnur a remporté son match de deuxième tour des qualifications du tournoi Challenger d’Ilkley, en Angleterre, disposant du Britannique Brydan Klein en deux manches de 7-6 (5) et 7-6 (4), lundi.

Pour accéder au tableau principal, le 220e joueur mondial devra venir à bout du Japonais Hiroki Moriya, 222e dans la hiérarchie du tennis masculin, plus tard en journée.

Confronté au détenteur du 499e rang de l’ATP, Schnur a réalisé deux bris en trois occasions et mis la main sur 99 points, soit neuf de plus que son rival. Chaque homme a réussi sept as, tandis que Klein a commis cinq doubles fautes, comparativement à quatre pour le représentant de l’unifolié.