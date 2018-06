Une fête finit mal : un espoir des Penguins à l’hôpital

L’attaquant de l’organisation des Penguins de Pittsburgh Jordan Bellerive a été hospitalisé à la suite d’un incident survenu durant une fête, samedi soir, à Calgary.

Porte-couleurs des Hurricanes de Lethbridge, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest, Bellerive se trouvait sur place en compagnie de son coéquipier Ryan Vandervlis et d’un ancien joueur de cette équipe, Matt Alfaro, pour un enterrement de vie de garçon, selon le média Global News.

Il aurait subi des blessures reliées à «un incendie» ayant mis fin abruptement à la soirée.

Aussi, une des personnes présentes serait dans une condition critique, mais il ne s’agit pas de l’espoir des Penguins. D’ailleurs, le directeur général adjoint Bill Guerin a mentionné que le patineur de 19 ans devrait se rétablir complètement.

The Penguins have been in direct contact with prospect forward Jordy Bellerive since he was injured in an incident last night. Assistant GM Bill Guerin has spoken with Bellerive, who is in good spirits and expected to make a full recovery. Details: https://t.co/WFnUfQRxVF pic.twitter.com/JF0T47e4Md