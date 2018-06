Une défaite en lever de rideau

Malgré des signes encourageants en début de match, les Alouettes de Montréal ont amorcé l'ère Mike Sherman avec une défaite, samedi soir, au BC Place à Vancouver. Les Moineaux se sont inclinés au compte de 22-10 devant les Lions de la Colombie-Britannique lors de leur premier match de la saison.

L'attaque des «Als» a commencé le match en trombe, croyant bien marquer un touché dès sa première possession lorsque B.J. Cunningham a atteint la zone des buts sur un long jeu de 52 verges. Le majeur a toutefois été refusé en raison d'une pénalité pour avoir retenu. Mais ce n'était que partie remise pour le quart-arrière des Alouettes, Drew Willy. Quelques instants plus tard, le pivot a rejoint Chris Williams sur une distance de 56 verges. Williams a échappé le ballon tout juste avant de traverser la zone des buts, mais Eugene Lewis l'a récupéré pour inscrire le touché.

La bonne étoile de l’équipe montréalaise l’a cependant quittée après le premier quart de jeu, au courant duquel ils ont marqué leurs 10 points. Le reste du match a été dominé par les Lions.

Willy a complété 25 de ses 35 tentatives de passe durant le match pour des gains de 281 verges, mais il regrettera son relais intercepté lors du quatrième quart. Les Lions, qui menaient alors 15-10, lui ont fait payer en inscrivant un majeur sur la séquence offensive qui s'en est suivie.

Le quart-arrière des Lions Jonathon Jennings s'est illustré dans une cause gagnante. Il s'est montré précis, complétant 20 de ses 24 passes. Jennings a cumulé 183 verges par la voie aérienne et deux passes de touché, en plus d'utiliser ses jambes pour récolter 57 verges au sol.

Les deux équipes avaient toutes deux beaucoup à gagner, avec une saison 2017 peu reluisante dans les deux cas. Les Oiseaux avaient terminé la saison avec une fiche de 3-15.

Les Alouettes tenteront d'obtenir leur premier gain lors de leur premier match local de la saison, alors qu'ils se mesureront aux Blue Bombers de Winnipeg, vendredi prochain, à Montréal.