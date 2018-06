Une 11e victoire de suite pour les Astros

Les Astros de Houston ont signé une 11e victoire de suite, dimanche à Kansas City, en venant à bout des Royals au compte de 7-4.

Le club texan a ainsi balayé les honneurs d’une troisième série de suite, toutes sur la route.

Pour y parvenir, les visiteurs ont effacé un déficit d’un point en inscrivant trois points lors de la huitième manche. Un circuit en solo de Carlos Correa a permis de créer l’égalité, puis un simple productif d’Evan Gattis leur a donné l’avance définitivement.

Correa a finalement été à l’origine de trois points dans cette victoire.

Lance McCullers fils a permis quatre points, mais deux mérités, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. La victoire est allée au dossier de Tony Sipp (2-0), qui n’a concédé qu’un but sur balles en deux manches.

Hector Rondon a quant à lui enregistré un quatrième sauvetage depuis le début de la campagne.

Brandon Maurer (0-3) bousillé l’avance des favoris locaux, subissant la défaite. Hunter Dozier a réussi un circuit dans la cause perdante.

Mike Moustakas et Danny Duffy, des Royals, ont tous deux été expulsés du match par les arbitres.

Les Reds évitent le balayage

Scott Schebler a cogné un circuit de deux points en début de neuvième manche pour donner un coussin aux Reds de Cincinnati, qui l’ont finalement emporté au compte de 8-6 contre les Pirates, dimanche à Pittsburgh.