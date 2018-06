Simon Kean, le prochain Vitali Klitschko?

Camille Estephan a été emballé par la performance de son protégé Simon Kean, samedi, qui a sonné les cloches d'Adam Braidwood au Centre Gervais Auto.

«C’est comme une délivrance. Je suis très émotif. Plusieurs personnes ne croyaient pas en lui et il a eu droit à des commentaires très cinglants de personnes jalouses, a souligné le patron d'Eye of the Tiger Management. Simon ne l’a pas eu facile. Les gens ne voulaient pas lui donner le mérite.»

Au lendemain de la victoire du Trifluvien par K.-O., Estephan a dit en entrevue avec TVA Sports que son poulain est maintenant capable de se frotter aux meilleurs poids lourds et qu'il se présentera «très bientôt» dans un combat de championnat.

Le promoteur chevronné prône toutefois la patience.

«Il ne faut pas partir en peur. Il n'est pas rendu un Vitali Klitchko. Mais on pense sincèrement qu'il peut le devenir. Il a tous les outils. Il ne lui manque rien.»

