Ce qui différencie Max Domi d'Alex Galchenyuk

Une statistique assez frappante a circulé sur les réseaux sociaux dans les moments suivant la transaction impliquant Max Domi et Alex Galchenyuk.

Depuis le début de leur carrière dans la LNH, ces attaquants ont tous deux compilé une moyenne de 0,61 point par match, ou presque (0,608 pour Domi, contre 0,61 pour Galchenyuk).

Au-delà de cette symétrie, on aurait toutefois tort de croire que nous avons affaire à des joueurs semblables. Alors, il convient de s’intéresser à la question : en quoi la contribution de Domi sera-t-elle différente de celle de Galchenyuk avec le Canadien? Ou encore : qu’est-ce que le CH gagne et perd exactement dans cet échange? Le TVASports.ca a analysé différentes informations pour y voir plus clair.

Vision du jeu

Lorsque Alexander Radulov s’est entendu avec les Stars de Dallas et Andrei Markov s'est tourné vers la KHL, le CH a soudainement perdu ses deux meilleurs passeurs et en a considérablement souffert.

Si l'on classe les joueurs par le nombre de mentions d'aide en 2017-2018, il faut descendre jusqu'au 94e rang pour finalement apercevoir le nom d'un joueur du CH. Il s'agit de Jonathan Drouin, qui s'est fait complice sur 33 buts.

Le CH a évidemment besoin de buts, mais une infusion de créativité dans la formation ne nuirait pas à ses francs-tireurs. C’est principalement ce que Domi apporte à l’équipe. Et c’est ce qui fait de lui un joueur différent d’Alex Galchenyuk.

On peut évaluer cela avec les «passes primaires». La dernière passe avant le but peut nous donner un bon indice des qualités de passeur d’un joueur, particulièrement lorsqu’on détient un grand échantillon. La réflexion est logique : une passe «primaire» est la plupart du temps le résultat d’une plus grande implication dans le jeu que la deuxième mention d’aide.

Pour niveler le terrain, ajustons les données au temps de jeu.

Passes primaires par tranche de 60 minutes à forces égales (rang parmi les attaquants dans la LNH), min. 500 minutes jouées

Max Domi

2017-2018 2016-2017 2015-2016 1,04 (28e) 1,07 (16e) 0,85 (40e)



Alex Galchenyuk

2017-2018 2016-2017 2015-2016 0,61 (160e) 0,87 (52e) 0,59 (146e)

Au cours des trois dernières saisons, les Coyotes n'ont jamais terminé au-delà du 24e rang pour les buts marqués. Ce que Domi a accompli dans ces circonstances n'est certainement pas à dédaigner. On comprend qu’il joue un rôle sensiblement différent de celui de Galchenyuk au sein d’un trio.

Une anomalie?

Donc, il a été établi que Domi, le fabricant de jeu, n’a pas déçu. Mais on ne peut en dire autant de Domi, le buteur.

L'énergique ailier gauche a touché la cible neuf fois la saison dernière et il faut noter qu’il n’a déjoué que cinq fois un gardien durant cette période.

Pourtant, en 2015-2016, la progéniture de Tie avait inscrit 18 buts, ce qui est un total plus qu’acceptable pour un joueur se décrivant avant tout comme un passeur. Le directeur général Marc Bergevin en a certainement tenu compte lorsqu’il a fait son acquisition.

«Je suis conscient que ses deux dernières saisons n’ont pas répondu aux attentes après une très bonne saison recrue. Il est encore jeune et on croit que, avec un changement d’adresse, il pourra remonter son jeu», a-t-il mentionné en conférence de presse.

Alors, quel Domi montrera le bout du nez à Montréal? Celui qui a flirté avec le plateau des 20 buts, ou celui qui peine à en marquer une dizaine?

La réponse se situe probablement... au milieu.

Lorsque Domi a marqué 18 buts en tant que recrue, il avait affiché un taux d'efficacité de 11,5%, mais ce rendement a baissé lors des deux saisons suivantes.

Max Domi : taux d’efficacité des tirs

2017-2018 2016-2017 2015-2016 6% 8,3% 11,5%

Le taux d’efficacité de 6% de Domi la saison dernière le place au 346e rang de la Ligue parmi les 379 attaquants ayant joué au moins 500 minutes. Est-il à ce point dépourvu de talent de buteur? Probablement pas. Domi n'est peut-être pas un marqueur de 20 buts, mais la saison qu'il vient de connaître pourrait bien représenter une anomalie.

Ce qu’il envie à «Chucky»

Si l’on tient compte des trois dernières saisons, Domi a cumulé plus de points que Galchenyuk à forces égales (102 contre 96) et il a le dessus même lorsqu’on considère le temps de jeu.

En supériorité numérique, c’est toutefois une autre histoire. Jusqu'ici dans sa carrière, Domi n'a marqué que cinq buts en avantage numérique, et seulement deux lors des deux dernières campagnes. Galchenyuk excelle dans cette facette et il a fait du lancer frappé sur réception l’une de ses marques de commerce.

Celui qu’on surnomme «Chucky» a amassé 55 points, dont 24 buts, en avantage numérique lors des trois dernières saisons, soit 23 points de plus que Domi. Et le temps de jeu des deux joueurs dans ce contexte a été assez semblable (608 minutes pour Domi, contre 588 pour Galchenyuk).

Points par tranche de 60 minutes en avantage numérique

Domi

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2,52 3,17 3,69



Galchenyuk

2017-2018 2016-2017 2015-2016 6 6,48 4,53

Particulièrement lors des deux dernières saisons, Galchenyuk a offert un rendement nettement supérieur avec un homme en plus et les Canadiens devront trouver un moyen de remplacer tous ces points.

Chose certaine, Domi ne possède pas le tir de Galchenyuk. Le Tricolore devra lui trouver un rôle au sein de l'attaque à cinq et élaborer une stratégie qui mettra ses forces à contribution. Domi cherchera sans doute à trouver des lignes de passe afin de remettre la rondelle à Shea Weber.

Mais ce qu'on retient à la lumière de toutes ces observations, c'est que Bergevin a sacrifié des buts que Galchenyuk aurait marqués en retour de buts que Domi orchestrera pour ses coéquipiers. On verra bien si ce pari lui sera favorable.

Données provenant de naturalstattrick.com et de LNH.com