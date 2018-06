Les Yankees ne peuvent compléter le balayage

Les Rays de Tampa Bay ont inscrit leurs trois points en début de deuxième manche et cela fut suffisant pour vaincre les Yankees au compte de 3-1, dimanche, à New York.

La formation floridienne a ainsi évité le balayage dans sa série de quatre rencontres du week-end face à ses rivaux de la section Est de la Ligue américaine.

Carlos Gomez a sonné la charge avec un double envoyant Willy Adames au marbre. Puis, Matt Duffy a cogné un simple permettant à Adeiny Hechavarria et Gomez de marquer.

Cinq lanceurs ont combiné leurs efforts pour limiter les Bombardiers du Bronx à sept coups sûrs. Le partant Wilmer Font a œuvré au monticule pendant quatre manches et deux tiers et n’a donc pas été impliqué dans la décision. Le droitier a concédé un point – résultat du circuit d’Aaron Hicks, quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles. Il a totalisé cinq retraits sur des prises.

Le releveur Chaz Roe (1-1) a été crédité du gain en blanchissant l’adversaire durant deux manches. Sergio Romo a fermé les livres en fin de neuvième, en route vers son troisième sauvetage de la campagne.

Bonne performance de Sabathia gâchée

Chez les favoris locaux, Hicks et Didi Gregorius ont chacun récolté deux coups sûrs. Greg Bird et Giancarlo Stanton ont respectivement laissé quatre et trois coureurs sur les sentiers. Avec des joueurs en position de marquer, les Yankees n’ont pas réussi un coup sûr en sept présences à la plaque.

Le vétéran C.C. Sabathia (4-2) a bien fait dans la défaite, donnant trois points, 10 frappes en lieu sûr et une passe gratuite en sept manches et deux tiers, tout en éventant 10 rivaux.

New York avait amorcé la journée avec une priorité d’une partie sur les Red Sox de Boston au sommet de l’Est de l’Américaine.