Les Red Sox malmènent les Mariners

Menés par Rafael Devers, les Red Sox de Boston l’ont emporté 9-3 face aux Mariners de Seattle, dimanche, au Safeco Field.

Le joueur évoluant au troisième but a réussi un coup de circuit et a produit trois points, en plus d’en marquer un.

Xander Bogaerts et Mitch Moreland ont également été productifs avec deux points produits chacun.

La victoire est allée à la fiche d’Eduardo Rodriguez (9-1). Le lanceur de 25 ans a permis six coups sûrs en six manches de travail.

Du côté des Mariners, Nelson Cruz a frappé une longue balle en solo. Il s’agissait de son 17e circuit en 2018. Son coéquipier Dee Gordon a été l’un des seuls éléments à produire au bâton avec trois coups sûrs.

La défaite a été attribuée à Mike Leake (7-4).