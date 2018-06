Les Orioles mettent enfin fin à leur disette

Les Orioles de Baltimore ont freiné leur horrible séquence de neuf défaites en défaisant facilement les Marlins de Miami au compte de 10-4, dimanche après-midi, au Camden Yards.

Ainsi, la formation du Maryland a obtenu une 20e victoire seulement cette saison. Elle présente la pire fiche des majeures.

En début de match, les frappeurs des Orioles ont été réguliers comme des horloges suisses, inscrivant deux points par manche entre la deuxième et la cinquième reprise, se forgeant ainsi une avance de 8-1.

Jace Pederson s’est distingué avec deux coups sûrs, dont un circuit, et quatre points produits. Mark Trumbo a ajouté trois frappes en lieu sûr et marqué autant de fois. Adam Jones a aussi été à l’origine de deux points.

La victoire est allée à la fiche de Dylan Bundy (5-7), qui a concédé quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Pour les perdants, Justin Bour a été particulièrement productif avec deux longues balles en trois présences au bâton. Il a d’ailleurs produit les quatre points de la formation floridienne.

Trevor Richards (1-4) a alloué six points, neuf coups sûrs et une passe gratuite en trois manches et un tiers.