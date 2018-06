La victoire de Simon Kean est une «délivrance» pour Camille Estephan

Pour un promoteur, il y a des victoires qui ont une saveur spéciale. Celle de Simon Kean, obtenue contre Adam Braidwood samedi soir, fait partie de cette catégorie pour le promoteur Camille Estephan.

Le patron d’Eye of the Tiger Management a été emballé par la performance de son protégé qui a dominé Braidwood de façon claire et nette.

«C’est comme une délivrance. Je suis très émotif. Plusieurs personnes ne croyaient pas en lui et il a eu droit à des commentaires très cinglants de personnes jalouses, a souligné Estephan lors d’une mêlée de presse. Simon [Kean] ne l’a pas eu facile. Les gens ne voulaient pas lui donner crédit.»

«Ce n’est pas le boxeur le plus fluide. Il est cependant très efficace et il a une puissance extraordinaire. Je lève mon chapeau à Braidwood qui a su encaisser pendant trois rounds. Ce soir, Simon vient de lancer un message fort. Il est un vrai espoir pour devenir champion du monde un jour.»

Il a continué de vanter les qualités pugilistiques de son poulain.

«Il a un excellent jab et je crois que peu de boxeurs de sa catégorie vont se payer un pique-nique avec lui. Ça va être l’enfer pour eux», a-t-il ajouté.

Prochain duel en septembre?

Si les astres sont alignés, Kean pourrait remonter sur le ring en septembre et peut-être une autre fois avant la fin de l’année.

«On va voir s’il est santé pour commencer, a précisé l’homme d’affaires. On va regarder pour une date en septembre. Ça va dépendre de notre calendrier avec David Lemieux qui pourrait se battre en sous-carte de la revanche entre [Canelo] Alvarez et [Gennady] Golovkin, le 15 septembre, à Las Vegas.»

«Avec ou sans David, on présentera un ou deux galas en septembre.»

À Shawinigan, avec la présence de Kean, Estephan et son partenaire Roger Lavergne ont été en mesure d’attirer plus de 4800 spectateurs payants. Un franc succès. On peut croire que les deux hommes voudront travailler ensemble dans le futur.

Estephan n’a pas fait de promesse qu’il ne pourrait pas tenir. Cependant, Shawinigan fait maintenant partie des marchés où il a installé un important jalon. Il suffit maintenant de savoir s’il pourrait y présenter un gala sans la présence de Kean.