Julio Teheran se paie San Diego

Le lanceur Julio Teheran n’a accordé aucun coup sûr en six manches, aidant les Braves d’Atlanta à vaincre les Padres de San Diego 4-1, dimanche après-midi, au SunTrust Park.

Teheran (5-4) a été retiré du match même s’il a donné seulement trois buts sur balles et retiré 11 frappeurs sur des prises. Trois lanceurs ont complété le travail, dont Arodys Vizcaíno qui a préservé sa 15e partie de la saison.

Avec une avance de 2-1 en fin de huitième manche, Tyler Flowers a frappé une longue balle de deux points. Le voltigeur Nick Markakis s’est également démarqué avec trois coups sûrs.

La formation de la Géorgie compte 42 victoires en 2018. Avant le début des matchs de la journée, les Brewers de Milwaukee dominaient la Ligue nationale avec un total identique.

Dans la défaite, Freddy Galvis et Cory Spangenberg ont chacun amassé deux coups sûrs. Les Padres ont utilisé cinq lanceurs, incluant Matt Strahm qui a amorcé la rencontre et a blanchi l’adversaire durant deux manches et deux tiers. Jose Castillo (1-1) a encaissé le revers.