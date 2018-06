Jorge Soler a un pied fracturé

Le voltigeur des Royals de Kansas City Jorge Soler ratera environ six semaines d’activités en raison d’une fracture à un orteil du pied gauche subie durant le match de vendredi contre les Astros de Houston.

Ayant vu son nom placé sur la liste des blessés dimanche, Soler a trébuché au moment de se diriger hors du rectangle des frappeurs. D’après le site kansascity.com, il n’aura pas à être opéré immédiatement, mais son cas sera réévalué dans une semaine.

Le joueur de 6 pi et 4 po et 215 lb a conservé une moyenne au bâton de ,265 cette saison, totalisant neuf circuits et 28 points produits.

Par ailleurs, les Royals ont rappelé le joueur d’avant-champ Adalberto Mondesi, le voltigeur Rosell Herrera et le lanceur Wily Peralta de leur filiale AAA d’Omaha. L’artilleur Scott Barlow et le joueur d’utilité Ramon Torres ont été cédés au club-école.