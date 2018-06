Une victoire pour Eugenie Bouchard à Birmingham

La Québécoise Eugenie Bouchard a remporté son match de premier tour des qualifications du tournoi sur gazon de Birmingham, samedi.

En effet, Bouchard, maintenant 194e joueuse mondiale, s'est imposée en deux manches de 7-5, 6-4, devant l'Américaine de 19 ans Caroline Dolehide, 106e au classement de la WTA.

Bouchard a claqué sept as et commis deux doubles fautes. Elle a sauvé quatre des six balles de bris sur son service. En revanche, elle a brisé à quatre reprises son adversaire.

Au prochain tour des qualifications, la joueuse de 24 ans croisera le fer l'Australienne Priscilla Hon, 164e au monde.

De son côté, la Québécoise Françoise Abanada, 145e au classement, a baissé pavillon au premier tour des qualifications de ce même tournoi, perdant contre la Suissesse Conny Perrin en deux manches de 6-0 et 6-4.