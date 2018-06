Une coupe «Made in Quebec»

Ils jouaient tous autrefois les uns contre les autres dans la LHJMQ. Cette année, ils ont conjugué leurs efforts pour mener les Eagles du Colorado aux grands honneurs dans la Ligue de la Côte Est (ECHL).

Pareil scénario ne s’invente pas dans un match ultime de la Coupe Kelly. Le Québécois Michael Joly ouvre la marque chez les Eagles. Tirant de l’arrière par un but en milieu de troisième période, le club affilié à l’Avalanche crée à nouveau l’égalité contre celui des Hurricanes de la Caroline.

Et c’est Gabriel Verpaelst, un défenseur de Sherbrooke, qui procure la victoire et le championnat, avec 2 min 30 s à écouler au cadran sur une passe de Shawn St-Amant. En infériorité numérique, faut-il le préciser.

«Je ne score pas souvent, mais quand je réussis, c’est dans un moment important. J’ai pris un risque et ç’a fonctionné», raconte Verpaelst en riant de bon cœur au bout du fil, au lendemain des festivités des Eagles, cette semaine.

Le robuste défenseur de 24 ans roule sa bosse dans la ECHL depuis quatre saisons. Ayant échappé la Coupe du Président dans la LHJMQ au printemps 2014 contre les Foreurs de Val-d’Or alors qu’il s’alignait avec le Drakkar de Baie-Comeau, il se demandait s’il remporterait un jour un championnat.

Retrouvailles

Ce jour est venu samedi dernier au Germain Arena, domicile des Everblades sur la côte ouest de la Floride. Il est parvenu à soulever une coupe sur une savante passe de celui qui l’avait éliminé à Baie-Comeau il y a quatre ans, ce même St-Amant ! Du même coup, sept Québécois ont écrit leur nom sur le trophée (Michael Joly, Jean-Christophe Beaudin, Julien Nantel, Joey Ratelle, Nicolas Meloche, Shawn St-Amant, Gabriel Verpaelst).

«C’est drôle de se retrouver tous ensemble et de gagner un championnat, souligne celui qui a marqué deux buts en séries ce printemps. On a tous joué l’un contre l’autre dans la LHJMQ plus jeune. C’est plaisant et spécial. Une chose est certaine, nous avons eu beaucoup de plaisir cette année.»

«C’est une grosse fierté, ajoute Ratelle, qui avait paraphé une entente d’un an avec l’organisation du Colorado à sa première saison professionnelle. Chaque gars a participé aux succès de l’équipe à sa manière. Ça prouve que les Québécois sont capables de jouer dans les ligues professionnelles et de performer.»

Long parcours

Malgré leur véritable punch à l’attaque menée par Joly, les Eagles ont eu chaud dans leur parcours éliminatoire parsemé de hauts et de bas, selon les joueurs interviewés. Ils ont d’abord disposé du Thunder de Wichita en six matchs après avoir mené la confrontation 3 à 0. Puis ils ont écarté les Steelheads de l’Idaho en quatre avant de se buter aux Komets de Fort Wayne en demi-finale. Ils l’ont emporté en prolongation au septième match alors que Ratelle récoltait deux points. Ils ont ensuite défendu leur titre 2017 avec brio.

En finale, les Everblades avaient les devants 3-2 quand Joly a ramené l’égalité dans la série et forcé un duel au sommet grâce à une production de trois points au sixième affrontement.

En soulevant la Coupe Kelly, Joly a aussi mis la patte sur le titre du joueur le plus utile à son équipe en séries éliminatoires. Son compteur s’est arrêté à 13 buts et 29 points en 24 matchs.

«Ça prouve que j’ai bien fait. Mais le trophée aurait aussi pu aller à notre gardien Joe [Cannata]», affirme celui qui était dans la région d’Indianapolis, sur le chemin du retour vers la maison, au Québec, au moment de répondre au «Journal de Montréal».

Mais au-delà de tout, il est fier d’avoir remporté le championnat puisque celui-ci paraît bien sur une feuille de route quand vient le moment de négocier des contrats. «Comme la Coupe du Président, cela restera toujours gravé dans ma mémoire. Nous savions que nous avions une bonne équipe. Il fallait aller jusqu’au bout.»