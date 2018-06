Les Astros poursuivent sur leur lancée

Les Astros de Houston ont signé une 10e victoire de suite, samedi après-midi, à Kansas City, où ils l’ont emporté 10-2 face aux Royals. Alex Bregman et Max Stassi se sont illustrés pour les visiteurs en cognant chacun un circuit de trois points.

Stassi a propulsé la balle de l’autre côté de la clôture en sixième manche, alors que Yuli Gurriel et Marwin Gonzalez étaient sur les sentiers.

Quant à Bregman, il a étiré les bras en neuvième manche et ce, pour une 10e fois cette saison. Plus tôt dans la rencontre, le joueur de troisième but des Astros avait poussé Jake Marisnick à la plaque à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Pour sa part, Jose Altuve a claqué un double de deux points en première manche.

Du côté des Royals, Whit Merrifield et Mike Moustakas ont produit les points.

Dallas Keuchel (4-8) a été le lanceur gagnant. En six manches de travail, il a alloué deux points non mérités, six coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer cinq frappeurs au bâton.

Danny Duffy (3-7) a encaissé le revers après avoir concédé sept points, dont six mérités, sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.