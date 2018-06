La Croatie prend la mesure du Nigeria

La Croatie n'a guère été impressionnante face au Nigeria pour son entrée en lice dans le groupe D, mais sa victoire de samedi (2-0) lui permet de prendre la tête du groupe après le nul des Argentins face à l'Islande (1-1).

Luka Modric, le meneur de jeu du onze au damier, y est allé de son but, en transformant un penalty à vingt minutes de la fin (2-0, 71).

Mais il s'agissait là du premier tir cadré croate et seulement du deuxième de la partie, démontrant du même coup le faible niveau offensif des deux équipes sur ce match.

Les hommes de Zlatko Dalic, qui avait aligné le onze prévu avec Mario Mandzukic en 9, Rebic et Perisic sur les ailes et Luka Modric un peu plus reculé avec Ivan Rakitic dans l'axe, ont globalement contrôlé le match.

Solides défensivement, plus techniques que leurs adversaires pour faire circuler le ballon, ils n'ont cependant pas vraiment su profiter des espaces assez importants laissés par les Nigérians souvent éparpillés sur le terrain.

Ils avaient ouvert le score sur un but contre son camp d'Oghenekaro Etebo, qui avait dévié dans son but une tête plongeante de Mandzukic consécutive à un corner peu après la demie-heure de jeu (1-0, 32).

Organisés dans un 4-2-3-1 assez proche de celui de leurs adversaires, les Super Eagles ont eu beaucoup de mal à se montrer dangereux.

Il a fallu attendre une tête d'Odion Ighalo pour mettre timidement Danijel Subasic à contribution (59), signe des difficultés persistantes de l'équipe emmenée par Gernot Rohr pour retrouver la forme qui lui avait permis de s'extirper d'un groupe de qualification relevé avec la Zambie, l'Algérie et le Cameroun.

Le match face à l'Islande sera déjà celui de la dernière chance pour le Nigeria qui terminera son premier tour face à l'Argentine.

La Croatie, elle, a fait le boulot face à l'équipe supposée la plus faible d'un groupe assez dense. Une belle opération qui lui permet d'envisager avec une relative sérénité le choc face à Messi et ses coéquipiers, déjà au pied du mur, dans cinq jours, à Nijni Novgorod.

Un nouveau bon résultat pourrait déjà les rapprocher d'un huitième de finale en bonne position.