Kotkaniemi : meilleur joueur disponible pour le CH?

De plus en plus de recruteurs professionnels estiment que Jesperi Kotkaniemi pourrait être sélectionné dans le top 5 au prochain repêchage amateur de la LNH.

Bien qu’il ait terminé au sixième rang du classement de la Centrale de recrutement chez les patineurs européens, ce joueur de centre finlandais est comparé par certains à Anze Kopitar, des Kings de Los Angeles.

Avec l’Assat de Piori, dans son pays natal, le joueur de 17 ans a récolté 10 buts et 29 points en étant plus souvent employé à l’aile. Il a toutefois fait écarquiller les yeux au dernier Championnat mondial des moins de 18 ans avec trois buts et neuf points en sept affrontements.

«Voici un garçon qui a disputé toute la saison contre des hommes. Il a extrêmement bien joué, a déclaré le directeur du recrutement européen de la LNH, Goran Stubb, dans une entrevue avec le site officiel de ligue.

«Son coup de patin a toujours été bon, mais il l’a amélioré. Il lit très bien les jeux. Il prend des décisions très intelligentes sur la glace. C’est un très gentil jeune homme aussi.»

Meilleur joueur disponible pour le CH?

Sachant que la philosophie de Marc Bergevin est de construire son équipe par le repêchage, le directeur général des Canadiens de Montréal pourrait profiter de sa troisième sélection au total pour jeter son dévolu sur Kotkaniemi, vendredi prochain, et combler une grande lacune dans l'organisation.

Avant de sélectionner Ryan Poehling avec son 25e choix au total, l’an dernier, le Tricolore n’avait pas repêché de centre naturel au premier tour depuis Louis Leblanc en 2009 (18e au total), puis Kyle Chipchura à l’encan de 2004 (18e au total).

Alex Galchenyuk, échangé aux Coyotes de l'Arizona vendredi en retour de Max Domi, devait théoriquement être un joueur de centre lorsque Montréal a recruté l'Américain avec le troisième choix de la séance de 2012, mais le no 27 n'est pas parvenu à s'adapter à cette position dans la LNH. Il jouait d'ailleurs à l'aile à Sarnia (OHL) avant de faire le saut dans la grande ligue.

Bergevin se laissera-t-il tenté par l’intrigant pivot au détriment de Filip Zadina ou Brady Tkachuk? Les décideurs montréalais ont invité le jeune homme à souper lors du camp d’essais de la LNH («Combine»), à Buffalo, et il était ravi de sa rencontre.

Kotkaniemi avait alors un message pour le CH, s’il l'équipe décidait de repêcher un centre au premier tour : «j’espère que ce sera moi !»

À moins qu’il se taille une place dans le circuit Bettman la saison prochaine, Kotkaniemi retournera à Pori, où il devrait jouer un rôle important au centre et ajouter de la masse à son gabarit de 6 pi 2 po et 181 lb.