Evan Longoria passera sous le bistouri

Le joueur de troisième but des Giants de San Francisco Evan Longoria devra subir une intervention chirurgicale à la main gauche et pourrait manquer de six à huit semaines.

C’est ce qu’a rapporté samedi le site officiel du baseball majeur.

Longoria s’est fracturé la main gauche jeudi, pendant un match contre les Marlins de Miami, lorsqu’il a été atteint par un lancer de Dan Straily en quatrième manche. Le joueur de 32 ans passera sous le bistouri mardi.

Acquis des Rays de Tampa Bay pendant la saison morte, Longoria a maintenu une moyenne au bâton de ,246 depuis le début de la campagne. En 256 présences officielles dans le rectangle des frappeurs, il a claqué 63 coups sûrs, dont 10 circuits, et a produit 34 points.