Un soupir de soulagement pour l’Impact

L'Impact n'est pas encore sorti du bois, mais il semble avoir retrouvé son chemin.

Deux victoires en trois matchs, toutes deux par blanchissage. Un soupir de soulagement; un souffle qui permet à l'Impact de grimper au classement.

Ce gain contre Orlando City en est un des plus significatifs. Adversaires directs du bleu blanc noir, les «Lions» occupent présentement le sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Est.

Ces trois points acquis mercredi permettent maintenant à Montréal de se rapprocher dangereusement d'Orlando. Et quand on dit que le vent peut tourner rapidement en MLS... l'Impact affrontera à nouveau Dom Dwyer et compagnie le 23 juin prochain.

Grâce à un deuxième gain en deux matchs, la troupe de Rémi Garde n'accuserait plus qu'un point de retard sur Orlando, qui vient par ailleurs de limoger son entraîneur, Jason Kreis.

On peut donc parler d'un moment charnière dans la saison du onze montréalais.

Parlant de charnière...

La défense centrale de l’Impact semble s'être stabilisée. Encore un brin fragile, certes, mais elle tient bon. La chimie entre les Français Rod Fanni et Rudy Camacho opère et il est permis de croire que l'enchaînement des matchs rendra cette paire de défenseurs de plus en plus efficace, pour autant qu'elle reste en santé.

En attaque, Ignacio Piatti a retrouvé son aplomb, alors qu'il a enfilé mercredi ses sixième et septième buts de la saison. Il a d’ailleurs été nommé joueur de la semaine en MLS.

C'est une bonne nouvelle, certes, mais il reste inquiétant de voir que la production offensive de l'Impact ne passe que par son capitaine. Cette saison, seulement cinq autres joueurs ont trouvé le fond du filet. Qui plus est, «Nacho» a inscrit plus de 40 % des buts de son équipe en 2018.

Si Joey Saputo souhaite voir son club prendre part aux éliminatoires, il devra offrir à son meilleur joueur un peu de répit et d’aide.

Le grand patron de l’Impact devra certainement se servir du marché des transferts estival pour modifier l'ossature de son club, qui a certes une bonne colonne vertébrale, mais qui manque encore de solidité pour se tenir debout devant les premiers de classe.